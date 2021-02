Alan Castillo, más conocido en el mundo artístico como ‘Robotín’, aprovechó para agradecerle a todo el público por brindarle su apoyo, tras revelarse en televisión nacional que dos de sus tres hijos no son suyos.

Sin embargo, el artista peruano decidió aclarar también que ni él ni su familia recibieron dinero por presentarse en el programa que conduce Andrea Llosa, pues asegura que él necesitaba saber si era el padre de las pequeñas.

“Hay gente que ataca sin saber, me duele que me digan que yo he cobrado, que lo hago por show. Eso es falso. A mí nadie me ha dado ni un sol. Yo no expondría a lo que más amo en mi vida, a mis hijas, pero tenía que saber la verdad, tenía que desenmascararla”, dijo para las cámaras de ‘Amor y Fuego’.

En ese sentido, ‘Robotín’ asegura que lo que más le duele no es que su expareja le haya sido infiel, sino que lo engañara con la paternidad de sus hijas. “No me duele su infidelidad, ella puede estar con 20 hombres, pero por qué mentir en una paternidad, eso me molesta y me pone triste”, señaló.

