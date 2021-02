El drama que actualmente vive Alan Castillo, más conocido en el medio como “Robotín”, ha conmocionado a todo un país entero. Y es que el artista se presentó en el programa de Andrea Llosa, donde se enteró que dos de sus tres hijos no eran suyos.

“Ella salió embarazada cuando nosotros recién empezamos. Al principio no la amaba, porque empezó como una relación muy rápida. Decir que le tuve amor, sería mentir, le agarré mucho cariño, fue como un deber lo que empezó. Yo me sentí más enamorado de mis hijos que de ella. Fue una relación tóxica desde el principio, ella tenía sus defectos y yo también”, dijo Alan, quien fue entrevistado por Magaly Medina.

En ese sentido, ‘Robotín’ confesó que fue él mismo quien se contactó con ATV para que lo ayudaran a sacar las pruebas de ADN. “Hace un mes me mostraron un video que cambió todo el rumbo. Era un video del 2019 comprometedor de ella que me hizo llamar al programa porque yo no tenía medios para los ADN, no quería que pasara más tiempo”, agregó.

“Con mi segunda hija, tenía siete semanas de embarazo. Ella nunca me lo dijo, tuve que averiguarlo por mi cuenta. Yo retrocedí esas semanas, y ella estuvo en la casa de su mamá y yo en otro lado, no tuve nada con ella. Ahí es donde comienzo a desconfiar”, expresó.

Por otra parte, Alan Castillo asegura que pese a todo lo acontecido, él nunca se desentenderá de sus hijos, pues son su motor de vida y siempre los considerará como tal.

“Los dos hemos fallado como pareja, pero yo he tratado de nunca fallar como padre. A pesar de los resultados de las pruebas, nunca me voy a desatender de mis amores, que lo sepa ella, sus padres y todo el mundo... Ellos son mi vida”, mencionó entre lágrimas.

TE PUEDE INTERESAR