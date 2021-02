El drama de Alan Castillo, más conocido como “Robotín”, fue tendencia en los últimos dos días en Perú. Las imágenes del artista llorando de manera desconsolada en el programa de Andrea Llosa, al enterarse que dos de sus tres hijos no son suyos, provocaron cientos de mensajes de solidaridad.

Según confirmó la presentadora de ATV, se estaría preparando un segundo programa sobre el caso de “Robotín” tras los 16.5 puntos de rating alcanzados. Mencionó que aún no sabe si él aceptará la ayuda del programa, si quiere seguir siendo el papá ante la ley o quiere desvincularse.

“Estamos en eso. Igual no lo abandonaremos, vamos a estar con él en el tema legal y también con asesoría psicológica para toda la familia”, dijo en entrevista a Trome.

Llosa confesó que se sintió muy afectada y que ella también quedó al shock al enterarse de que las pruebas de ADN confirmaban que la niña de 2 años y el bebé de 4 meses no eran hijos de Alan Castillo.

“También me sorprendí porque no sé los resultados de los ADN. Cuando vi que la segunda niña de 2 años no era (su hija) fue una sensación espantosa, igual te da pena decirle algo tan fuerte, tan doloroso. Y de las tres temporadas del programa ‘Andrea’ creo que ha sido el caso que más nos ha afectado porque la reacción de ‘Robotín’ fue de mucho dolor”, comentó.

“Ya en el segundo caso (niño), cuando salió negativo, casi me muero, no lo podíamos creer”, agregó.

Aseguró que tenía ganas de abrazar a “Robotín”, pero no podía hacerlo por los protocolos sanitarios ante el Covid-19.

VIDEO RECOMENDADO

Nene Cubillas saluda a Alianza Lima

Nene Cubillas saluda a Alianza Lima

TE PUEDE INTERESAR