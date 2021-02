A inicios del año 2020 se conoció que Sully Sáenz se había vuelto a enamorar tras su separación; sin embargo, la modelo nunca más publicó contenido junto a su pareja.

De acuerdo al programa “Magaly TV La firme”, el pasado 4 de febrero el novio de Sully Sáenz, un español llamado Ismael, sorprendió al publicar varios fotos junto a la “gatita” y al dedicarle un romántico mensaje.

“Aquí dejo a la responsable de las flores, gracias por estos dos años lindos”, escribió el misterioso hombre.

Sin embargo, en diálogo con el programa de Magaly Medina, Sully Sáenz aseguró estar soltera y negó haber celebrado dos años junto a Ismael.

“Yo ahorita estoy soltera. No, no estoy con él y no voy a dar detalles”, fueron las primeras palabras de Sully Sáenz.

“No quiero hablar de mi vida sentimental, porque imagínate... ya por experiencia anterior prefiero guardármelo para mí”, agergó.

Según Sully Sáenz, las flores que mandó a Ismael no fue un gesto romántico: “Fue en agradecimiento por el tiempo que estuve con él. La verdad que sí, lo considero que fue una etapa bonita, pero no significa otra cosa”.

