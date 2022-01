No se guardó nada. El popular Alan Castillo, más conocido como ‘Robotín’, confesó no ser ‘cachudo’, con relación a su expareja, quien le engañó haciéndole criar hijas que no eran de él.

‘Robotín’ fue invitado a un podcast online llamado ‘B&H Podcast’, donde confesó muchas infidencias acerca de su vida y respondió a sus detractores, quienes dejaron sus preguntas a la producción del programa.

“Has pensado dejar tu disfraz de robot para cambiarla por la de un toro”, fue una de las preguntas que le hicieron a ‘Robotín’ y él respondió así: “Cachudo es que estás con alguien, te engaña y te fregó, yo no estaba con la mamá de mis hijas”.

Además, reveló que le llegaron pruebas de su expareja con otras personas: “Me enviaron unas pruebitas por ahí” y a eso se sumó que le decían que no sus hijas no tenían parecido físico con él: “todo el mundo me decía no se parecen, no se parecen”, todo ello lo llevó a buscar una prueba de ADN con Andrea Llosa.

