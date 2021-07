La modelo Shirley Arica no dudó en criticar duramente al padre de su hija, Rodney Pío Dean, luego que él dio a conocer que se había ido del Perú.

A través de Instagram, la ‘chica realidad’ aseguró que Rodney Pío Dean no le estaba enviando la pensión de alimentos que le corresponde a su hija.

“Jajajajajajajajaja si no lo hizo acá, imagínate desde allá... Ni siquiera llamó para despedirse, él se la pierde”, dijo Shirley Arica en Instagram.

Aparentemente la acusación de Shirley Arica hizo que muchos usuarios critiquen a Rodney Pío Dean, quien desató su furia en Instagram.

“Qué aburrida esa gente de mi**** que se mete en la vida de los demás, p**, escriben como si me conocieran, ni en pelea de perros los he visto, vivan su vida k*** de mi**** y dejen de meterse en la mía si soy esto o lo otro, qué xu** me siguen, no vean mis historias y listo”, escribió Rodney Pío Dean.

El ex de Shirley Arica pidió a los usuarios que no se metan en su vida: “sapos de m... sorry gente pero ya cansa esta web*** en serio... Jamás me ha importado la vida de los demás y me jo** que se metan en la mía”.





Foto: Instagram Rodney Pío Dean

