El cantante Rodolfo Gaitán Castro agradeció a Dios y a su familia, pero sobre todo a sus fans por darle animo en este proceso que viene afrontando luego de sufrir una parálisis facial, que le ha impedido realizar sus acostumbrados concierto vía Zoom.

“Buscando el oxígeno de las plantas. Ayer y hoy me inyectaron un relajante muscular y gracias a ello ya comenzó a mermar el último tipo de dolor que nacía en el pecho, cerca a la garganta que lo sentía intocable por la inflamación y el dolor se reflejaba en un dolor del oído izquierdo. Es que esos son los dolores que se siente por la inflamación del nervio facial y además por la inflamación del nervio trigémino. Los dolores que se sienten son los mismos del dolor de oídos, de los ojos, de muelas; más los dolores de cabeza mezcladas con descargas eléctricas. Dolores intensos que no me dejaron dormir 10 noches seguidas”, escribió en su Facebook Oficial.

Asimismo, Gaitán Castro no dejó de agradecer el cariño de sus fans para con él. “Gracias a Dios hoy siento que los estoy llegando a superar. Gracias a Uds. por sus oraciones y buenos deseos que Dios está obrando a través de sus ángeles y me envío muchos. #rodolfogaitáncastro #parálisisfacial #día17 #recuperación #graciasdiosmío #gracias #amigos #seguidores #fans #neurólogo #mamá #mercedesfalcón #hijo #daskegaitán #hermanos #familia #juliafalcón”, añadió.

CON AMOR TODO SE PUEDE

“Gracias Dios mío por presentarte siempre en mis momentos de mayor alegría y en los momentos más difíciles de mi vida. Lo haces a través de tanta gente maravillosa, como la que en estos momentos me lee y me da aliento y reza por mi. Bendito seas Dios del Universo, por contar con mi madre, con mi hijo, mis hermanos, mi amor, mis amigos, mis fans y seguidores que hoy mismo están orando y me abrazan y yo los siento y hoy quiero que me sientan fuertemente, a través de este abrazo infinito!!! #rodolfogaitáncastro #recuperación #paralisisfacial #dia19 #abrazoinfinito #dios #madre #amor #hermanos #médicos #amigos #fans #seguidores #graciasdiosmio”, añadió.