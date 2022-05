Rodrigo Cuba se encuentra en el ojo de la tormenta pública tras la petición que le hizo su exposa Melissa Paredes respecto a la tenencia compartida de su hija Mía. Y es que la abogada del futbolista estuvo como invitada especial en “Amor y Fuego” para pronunciarse sobre este tema.

En ese sentido, Lady Peña le manifestó a Rodrigo Gonzáles y Gigi Mitre como su patrocinado no comprende los intereses de la exconductora de “América Hoy”, pues ya se mantenía un acuerdo saludable.

“Si no es un tema económico ¿Entonces es un tema de no querer que el padre tenga una relación con su hija? Porque solo hay dos formas. El padre no puede estar los fines de semana, no porque no quiera, sino porque no puede”, comenzó diciendo la abogada.

Además, Peña relató que Paredes y Cuba mantienen “un trato de cordialidad” frente al bienestar de su pequeña hija. “En ningún momento nos ha hecho alcanzar que nos diga que la niña se encuentra afectada, una niña que ha tenido que acostumbrarse a una nueva realidad”, agregó.

