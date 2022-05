Fuerte y claro. Janet Barboza no se calló nada y se refirió a la batalla legal que viene enfrentando Melissa Paredes con su exesposo Rodrigo Cuba, al solicitarle una nueva conciliación sobre la tenencia compartida de su pequeña hija.

Y es que cabe señalar que la conductora de “América Hoy” dejó bastante en claro que está en contra de la nueva petición de la exmodelo, porque el futbolista vería menos días a su pequeña. No obstante, también señaló que no apoya el pedido de pena privativa de la libertad contra Melissa.

“Espero que no llegue a mayores. Siento que en esta oportunidad el Gato Cuba no está reaccionando bien, porque pedir prisión para la mamá de su hija definitivamente no. Eso ya es cruzar todos los límites”, agregó bastante seria la popular ‘Rulitos’.

Por otra parte, la presentadora de América TV volvió a señalar que Paredes estaría siendo muy mal asesorada a la hora que le toca dar declaraciones a la prensa, pues siempre se termina malinterpretando sus afirmaciones.

“Melissa tiene un problema cuando tiene que hablar cosas, está mal asesorada, ya que dice cosas que luego son usadas en su contra porque no se apegan a la verdad, lo que ha ocasionado que ella salga a decir que hay dos culpables, que se le debe dinero. Ocasionó una reacción donde él responde con una carta notarial donde pone más detalles inéditos que no sabíamos y que nuevamente nos regresa al ampay”, comenzó diciendo para El Popular.

