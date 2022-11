Rodrigo Cuba decidió romper su silencio y brindó una exclusiva entrevista para el canal de Youtube del ‘Flaco’ Granda, donde reflexionó sobre los complicados momentos que vivió junto a Melissa Paredes, cuando ambos estuvieron envueltos en una batalla legal por su menor hija.

Y es que el futbolista reflexionó sobre el valor que tiene su familia junto a su pequeña y la modelo, con quien siempre tendrá vínculo pese a sus diferencias. “El tiempo termina poniendo las cosas en su lugar. Uno tiene que valorar todo lo que la felicidad familiar te trae”, comenzó diciendo.

“Hay algo que he aprendido en este tiempo y es valorar el tiempo con tu familia, porque muchas veces estamos alejados de valorar el tiempo que le dedicas a tus seres queridos, por el simple hecho de estar en tu teléfono, en otras cosas”, agregó.

Asimismo, el jugador del Sport Boys también aconsejó a sus seguidores a no esperar vivir momentos complicados, para recién valorar a sus seres queridos.

“Todo ese tiempo que me tocó estar alejado, lo que más deseaba era estar ahí, pasando tiempo con mi hija y no lo podía hacer. Uno no debería pasar por cosas tan duras para poder entender este tipo de valor que no rescatamos en el momento que podemos”, afirmó.

