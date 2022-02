¡Más enamorada que nunca! Alexandra Venturo decidió romper su silencio y declaró en exclusiva para el programa que conduce Natalie Vértiz, “Estás en Todas”, donde confesó detalles inéditos de su relación con Rodrigo ‘Gato’ Cuba, a quien llenó de elogios por la forma en la que lleva su romance.

Y es que la joven empresaria señaló que el futbolista nunca tuvo ningún problema al momento de salir a la calle con ella porque, como él mismo dijo, no pensaba esconderla.

“¿Cómo te sentiste con este acercamiento entre el Gato y tú, y veías a la prensa afuera de tu casa, te sentiste incómoda?”, le comenzó preguntando la modelo.

“Siempre supe, porque él mismo me lo advirtió lo que se veía venir... Me dijo que siempre iba a estar conmigo, que me iba a cuidar y me dio bastante seguridad, más que nada porque me dijo ‘yo no tengo por qué esconderme contigo porque no hago nada malo y tampoco eres alguien para esconder”, dijo Ale Venturo con una gran sonrisa en el rostro.

Recordemos que fue la propia Ale Venturo la que reveló que comenzó conversaciones con el pelotero a mediados de diciembre, y que su relación con el ‘Gato’ es oficial hace recién un mes.

Asimismo, la mejor amiga de Natalie Vértiz confesó que Rodrigo Cuba decidió declarársele, luego que Yaco Eskenazi lo fastidiara durante una cena que tuvieron, por no oficializar su relación.

