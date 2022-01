¡Fuertes declaraciones! Melissa Paredes dio una entrevista exclusiva a “Mujeres al mando”, donde reveló detalles inéditos de lo que viene siendo su romance con el bailarín Anthony Aranda. Asimismo, expresó sus sentimientos tras haber firmado el divorcio con Rodrigo Cuba, padre de su pequeña hija.

Frente a estas declaraciones, la conductoras del programa matutino decidieron conversar un poco sobre todas las confesiones que hizo la modelo. Una de ellas fue Laura Borlini, quien se animó a comentar la nueva relación del futbolista con Ale Venturo.

Para la argentina, el deportista del equipo Sport Boys estaría buscando la manera de despejar su mente

“Sabes que es lo que me llama la atención... Qué raro que justo el día que Melissa oficializa a al bailarín, él oficializa a esta chica Ale... Me parece muy raro, me llama la tención. ¿Por qué no un día antes o dos días después?”, expresó Laura.

