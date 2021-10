El futbolista Rodrigo ‘Gato’ Cuba se cansó de callar y reaccionó a las declaraciones de Gisela Valcárcel, quien salió a defender a Melissa Paredes durante su programa ‘Reinas del show’ del último sábado 26 de octubre, tras la supuesta infidelidad de la modelo con el bailarín Anthony Aranda.

En sus historias de Instagram, el deportista compartió la canción “Punto y Aparte” de Tego Calderón, lo que sería una tremenda indirecta para la ‘Señito’.

“Su propia tumba cavaron. Dime cómo te gusta, perderán, como quiera, soy el mejor en la ruñidera... Así son las cosas, lírica mala, mañosa, belicosa, y súper maliciosa. Del agua mansa líbralo Dios, que aquí nadie sabe lo que pasó... Dime, ¿qué culpa tengo yo? Déjame tranquilo, que no se me vaya el hilo”, dice parte de la letra de la popular canción.

¿Qué dijo Gisela Valcárcel sobre Rodrigo Cuba?

En la última edición de ‘Reinas del show’, Gisela Valcárcel aprovechó para mandarle su ‘chiquita’ a Rodrigo Cuba.

“Se dice en este país que Rodrigo es el bueno y que Melissa es la mala, pero yo no me creo esos cuentos. En la vida real no existen buenos y malos, en la vida real hay hombres que dan la cara, en la vida real hay personas capaces de perdonar y avanzar”, arremetió la ‘Señito’.

