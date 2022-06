Rodrigo ‘Gato’ Cuba decidió hacer caso omiso a las acusaciones de su exesposa Melissa Paredes y, al contrario, decidió celebrar en redes sociales el ‘Día del padre’ junto a su pequeña Mía.

Por medio de su cuenta de Instagram, el integrante del Boys publicó algunas instantáneas de lo que fue la tierna sesión de fotos que protagonizó junto a su pequeña. Las imágenes han conquistado a todos sus seguidores.

Asimismo, el ‘Gato’ expresó todo su amor por su hijita y le dedicó unas tiernas palabras: “Un día mis padres me dijeron que la vida me cambiaría para siempre cuando me convierta en padre”.

“No hay palabras más sabias que reflejen mi realidad y el amor infinito e incondicional que tengo hacia ti mi princesa”, agregó.

Hasta el momento la publicación de Rodrigo Cuba cuenta con más de 160 mil me gusta y cientos de comentarios de sus fanáticos, quienes destacan el rol de padre del futbolista.

