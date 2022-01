Melissa Paredes sorprendió a todos al revelar que con el bailarín Anthony Aranda se ha convertido en una persona celosa, lo cual no era cuando estaba con Rodrigo ‘Gato’ Cuba, el padre de su hija de cuatro años.

“Yo no era celosa, pero ahora me he dado cuento que sí soy celosa. Yo decía que no era celosa, cuando me preguntaban decía: ‘Todo bien’. Pero ahora sí soy celosa”, comentó Melissa Paredes este martes en entrevista con ‘Mujeres al Mando’. Recordemos que el año pasado - cuando la actriz estaba con el ‘Gato’ - contó que no sentía celos cuando su esposo le daba “Me gusta” a las fotos de la actriz Flavia Laos o de la cantante Leslie Shaw.

Rodrigo González explicó - según su interpretación - por qué Melissa Paredes siente celos con el ‘activador’.

“Te lo paso en limpio, normalmente cuando una persona no tiene celos es porque quizás la otra persona no te da motivo, porque te hace vivir en una relación estable, porque te ha demostrado que es una persona que puede ser digna de tu confianza. Pero cuando tú trampeas, cuando tú le sacas la vuelta a alguien con esa persona con la que luego te quedas, tu karma se convierte en eso. ¿Esa persona que ayer la hizo conmigo, mañana me la hará a mí? quizá hoy por hoy tú te sientes celosa porque sabes que quien tienes al lado es tan igual o más pendejerete que tú”, comentó.

Rodrigo González sobre los celos de Melisa paredes

