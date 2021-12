Luego que Melissa Paredes lamentó no pasar Año Nuevo 2022 con su hija Mía, el futbolista Rodrigo ‘Gato’ Cuba compartió algunas imágenes con la niña de 4 años desde la playa.

A través de Instagram, Rodrigo Cuba se mostró muy relajado disfrutando del mar con la pequeña Mía. El futbolista decidió recibir el Año Nuevo 2022 en la playa.

Y es que de acuerdo a la conciliación que firmaron antes de divorciarse, Melissa Paredes pasaría Navidad con su hija este 2021, mientras que Rodrigo Cuba estaría con Mía en Año Nuevo.

Melissa Paredes envía mensaje

Por su parte, Melissa Paredes habría decidido recibir el Año Nuevo 2022 al lado de Anthony Aranda, el bailarín del ampay. La actriz todavía no ‘oficializa’ al ‘gatito activador’, pero han publicado fotos y videos en la misma casa.

Sin embargo, Melissa Paredes llamó la atención al mostrarse triste por no poder pasar Navidad al lado de la pequeña Mía: “Mi felicidad sería infinita si te tuviera todos los días a mi lado, pero una vez un sabio me dijo: ‘No se puede tener todo en la vida’. Pero sabes qué, Dios me dijo: ‘Ella siempre está en tu corazón’. Te amo infinito, bebé”, escribió.

