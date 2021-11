Rodrigo González le habló fuerte y claro al esposo de Magaly Medina, Alfredo Zambrano, luego de que el último saliera al frente explicando qué tuvo con la cumbiambera Giuliana Rengifo.

Primero, Rodrigo González le dijo al notario que no diga que no le gusta la exposición, cuando lo que siempre hace es aprovechar cada evento que hay para cantar.

“¿No te gusta la exposición? Ya pues, no nos mientas. Lo malo es manejar el doble discurso. Si dices que no eres figureti, pero luego cantas, entonces no pareces una personas perfil bajo..eso parece”.

Luego y con la lengua afilada le envió un mensaje a Magaly Medina sobre Alfredo Zambrano. “Si él en realidad pensaba recuperarte (Magaly), si pensaba que eras el amor de su vida, entonces hubiera pensado mejor antes de meterse con Giuliana Rengifo. Porque sabías que esto a la larga te podía molestar, a traer situaciones como esta que se desencadenó”.

Finalmente, el conductor de “Amor y Fuego” se cuestionó si en realidad Alfredo Zambrano se había pronunciado luego de que Giuliana Rengifo contara lo que había pasado hace seis años, cuando él terminó con la “urraca”.

