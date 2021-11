¡Fuertes declaraciones! El creador de “Instarándula”, Samuel Suárez, utilizó sus redes sociales para confirmar que el notario, Alfredo Zambrano, si estaría alistando una demanda contra Giuliana Rengifo, quien aseguró haber tenido una corta relación con él cuando estaba separado de Magaly Medina.

“Por fuentes cercanas, porque ustedes saben que a mi me llegan muchos chismes, pero mientras no tenga pruebas o fuentes fuertes, no salgo a decir nada... Yo sé que el notario si va a demandar a Giuliana Rengifo por difamación. Creo que se está metiendo en un problema bien grande”, comenzó diciendo el periodista.

Sin embargo, todo no quedó ahí, ya que la cumbiambera no sería la única en dicha lista de demandados. Según el popular ‘Samu’, la conductora de “América Hoy”, Janet Barboza, también sería denunciada por el notario.

“Y no solo ella, sino también Janet Barboza también recibiría la furia del notario. Me parece raro que Janet, conociendo tanto el espectáculo, sea tan suelta para decir algo así. Me imagino que debe tener sus pruebas”, expresó Suárez.

Recordemos que la popular ‘Rulitos’ aseguró en la última edición de su programa, que Alfredo Zambrano no solo habría salido con una chica de la farándula, sino, habrían muchas más en esa lista.

