Rodrigo González a policías que se grabaron con Tony Rosado: “por eso el país está de cabeza”

Rodrigo González, conductor de “Amor y Fuego”, expresó su indignación por la actuación de los dos policías que se tomaron fotos, sin respetar el distanciamiento social, con el cantante Tony Rosado tras intervenirlo en una fiesta.

Por esta razón, la Inspectoría General de la Policía Nacional inició un proceso administrativo-disciplinario a los agentes que grabaron un video a Tony Rosado y permitieron que cante y lance palabras soeces en el interior de la comisaría de Bocanegra.

“Solo ocurre en nuestro país (...) yo no creo que en ningún país que se precie de ser civilizado, una autoridad en pleno ejercicio de su funciones se preste a esto. ¿Qué tipo de autoridades son estas? en qué parte del mundo, esto no nos debe parecer divertido, no podemos normalizar. ¿Qué escena es esta? esto no es divertido, por eso el país está de cabeza”, comentó el popular ‘Peluchín’ en vivo.

“No solo la población es covidiota”, agregó Gigi Mitre.

En un comunicado, la Policía recordó que Tony Rosado fue intervenido el pasado 28 de junio por cantar en un local de la avenida Tomás Valle en el que había 40 personas, pese a que se encuentran prohibidas las fiestas por la pandemia del COVID-19.

VIDEO RECOMENDADO

Mamá de Yotún jalonea a Tula

TE PUEDE INTERESAR