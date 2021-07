Tony Rosado estuvo enlazado con el programa “Mujeres al Mando”, donde re refirió a su detención por haber realizado un ‘privadito’. Recordemos que el cantante fue llevado a la comisaría del Callao para ponerse a disposición de las autoridades.

Sin embargo, mientras se encontraba esperando recibir la multa, agentes policiales lo hicieron cantar en plena estación su canción “Te eché al olvido”.

“Si firmé la papeleta y acepté (cantar con los policías) porque son mis fans. Me tuvieron ahí sentado esperando, no había nadie (en la comisaria). La culpa no es nadie, ellos eran mis hinchas, no lo veía mal y si no lo hacía después me decían creído”, expresó.

Cabe señalar que Tony Rosado comentó el motivo por el que habría aceptado dar un ‘privadito’ en plena crisis sanitaria del COVID-19, rompiendo todos los protocolos de bioseguridad.

“Tengo que mantener a mis hijas, nieta y esposa. Llevo 16 meses sin trabajar. Hice mi lubricentro pero nadie le hizo caso”, dijo en aquel momento.

