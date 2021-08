La influencer Jossmery Toledo estuvo enlazada con el programa ‘Amor y Fuego’ para responderle fuerte y claro a Paula Manzanal.

Durante el show de Willax TV de este 25 de agosto, Rodrigo González se animó a darle un consejo a la exsuboficial y le recomendó que deje de juntarse con las ‘Chicas Tulum’ porque solo la están perjudicando.

“Antes de hacer entrar a alguien a tu casa tienes que saber quién es... Primero no debes mostrarte con un grupo de ‘amigas’, cuando tú no sabes las intenciones de la gente, no sabes de donde vienen, no sabes que quieren obtener de ti, cuanto tiempo te van a usar y luego te van a tirar”, comentó en un inicio.

“Tú eres una chica que vive en su barrio, que tiene amigas de siempre, que quiere a la gente por lo que es... Ellas son chicas advenedizas que han ido viendo como se mueven, a quiénes se pegan, que hombre consiguen... Lejos de beneficiarte que te vinculen a ellas, tienes la belleza suficiente para demostrarle al público tu permanencia, que juntarte con gente que al final te estás dando cuenta te está perjudicando y te están metiendo en un mismo saco. Qué bueno que no seas parte de las ‘Chicas Tulum’, si para eso hay que dejar de ser fina, quédate ahí... Si te hacen a un lado, lejos de perjudicarte, te beneficia”, añadió ‘Peluchín’.

Al respecto, Jossmery Toledo dijo sentirse contenta en que no la involucren con las denominadas ‘Chicas Tulum’ y expresó: “Yo estoy contenta que no me digan ‘Chica Tulum’ porque se a donde me van a meter, a que saco me van a meter”.

