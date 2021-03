Durante el programa “Amor y fuego” de este lunes 22 de marzo, Rodrigo González y Gigi Mitre sorprendieron al analizar la relación de Flavia Laos y Patricio Parodi, quienes llevan más de dos años años juntos.

El conductor comentó que le sorprende ver al participante de “Esto es guerra” tan enamorado y que, incluso, parece que él está más ‘templado’ que la misma Flavia Laos.

“Nunca pensé verlo así de ‘templado’ ¿sabes? Era Flavia (la ‘templada’), ya pasó el tiempo y se le volteó la torreja”, dijo Rodrigo González.

Pero Gigi Mitre no estuvo de acuerdo: “Yo veo parejo eso, ah, tú siempre dices lo contrario, yo lo veo medio parejo, los dos están igual”.

“Mi olfato me dice lo contrario, mi olfato me dice que ahora es el Pato el que está que se muere por la Flavia”, insistió “Peluchín”.

Sin embargo, pese a que ve más entusiasmado a Patricio Parodi, Rodrigo González no descartó que Flavia siga enamorada de él: “No sé, yo no soy quién (para decir que Flavia no está enamorada)”.

“Yo ahora lo veo más fan al Pato que a Flavia de la relación”, concluyó el conductor.

