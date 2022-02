¡Fuertes declaraciones! Rodrigo González no se calló nada y arremetió contra “Esto es Guerra”, quienes en la última edición presentaron a Anthony Aranda como el nuevo jale del reality de competencia.

Y es que el conductor se mostró bastante indignado al saber que la ahora pareja de Melissa Paredes fue contratado por América TV, cuando meses atrás despidieron a la modelo por el ampay que protagonizó con él cuando aparentemente seguía casada con Rodrigo Cuba.

“Yo como televidente me siento confundido si pongo América TV, porque veo el show de la mañana y veo que Melissa ya no está porque se metió en un escándalo y decidieron no renovarle contrato, la dejaron fuera del show”, comenzó diciendo.

“Pasan los meses y EEG contrata al amante... O sea ella se queda sin trabajo y la trampa es premiada con jale estrella de la temporada 10, qué tiene que ver él aquí... No importa a que costa, pero quieren rating”, agregó.

Por otra parte, el popular ‘Peluchín’ cuestionó la actitud “alzada” que tuvo el ‘Gatito Activador’ al ser presentado en ‘EEG’.

“A él se le lleva para hacer morbo, para hacer noticia, para que hoy sea presentada Melissa Paredes, que se hacía la sorprendida en su casa viendo a su amor... Entró con unos aires, es la figura estrella de Pachacamac, el chuchan boy de la cuadra... Totalmente alzado”, finalizó.

