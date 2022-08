Fuerte y claro. Rodrigo González no dudó en utilizar unos minutos de su programa “Amor y Fuego” para referirse al hackeo que sufrió hace unos días con su cuenta oficial de Facebook, el mismo que no ha podido recuperar hasta el momento.

Todo se dio cuando el popular ‘Peluchín’ reveló que le habían mandado un Tiktok y aseguró que no tiene esta red social y que por el momento solo cuenta con Twitter e Instagram.

Luego de unos segundos, la figura de Willax TV le envió un radical y fuerte mensaje al hacker que se habría apoderado de una de sus redes sociales. “Mi Facebook está hackeado, solo tengo Twitter e Instagram... Pero a ti que me has hackeado te digo, no creas que te la vas a sacar barata, no creas... Me la vas a pagar”, expresó bastante molesto.

Recordemos que hace unos días y mediante Instagram, Rodrigo González informó a sus seguidores que había sido víctima de un hackeo a una de sus redes sociales más concurridas. “Mi cuenta oficial de Facebook ha sido hackeada”, escribió.

