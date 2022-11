Fuertes declaraciones. Rodrigo González sorprendió a propios y extraños al revelar que Gian Marco Zignago lo habría bloqueado de las redes sociales, incluso hasta la cuenta de su hotel en Tarapoto “Puerto Palmeras”, por lo que no puede tener comunicación con él o ver sus publicaciones.

No contento con ello, el cantante peruano también habría bloqueado a la cuenta oficial del programa ’Amor y Fuego’. “Si Gian Marco ha decidido responder así, decide declarar una guerra, bloquearnos, me ha bloqueado a mí y a Puerto Palmeras. No puedo meterme a verlo de ninguna página. Nos ha bloqueado al show”, comenzó diciendo.

Sin embargo, ahí no habría quedado ahí la cosa, pues Rodrigo González reveló que, así como lo bloqueó a él, también habría hecho lo mismo con su productor Renzo Madrid. “Es la manager, no creo que Gian Marco... Ni para preguntarle nada”, expresó.

Por otra parte, el presentador de espectáculos señaló que pese a la actitud que tomó Gian Marco, él sigue admirando muchísimo a su madre Regina Alcóver. “Mi cariño, mi admiración y respeto por Regina Alcóver están intactos, esa es la palabra, intacto”, finalizó.

