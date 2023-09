Cada vez son más fuertes los rumores sobre una posible pelea entre Rodrigo González y su productor Renzo Madrid, pues todo indicaría que este último habría renunciado del liderago de “Amor y Fuego”.

Y es que recordemos que el último 21 setiembre, el nombre de Renzo Madrid aún aparecía en los créditos del programa, como productor general. Sin embargo, durante una entrevista, el periodista Jordi Martín mencionó que Renzo era el “jefe” del espacio de Willax TV, provocando una particular reacción en el conductor.

“Me está llegando mucha información, pero voy a llamar a Renzo, nuestro jefe ”, se le escucha decir al español. Ante ello, el popular ‘Peluchín’ no pudo ocultar su incomodidad frente al comentario de Jordi Martín. “Será el tuyo, mi jefe no es Renzo, aquí las cosas no funcionan así, pero bueno...”, señaló.

Por su parte, al escuchar a Rodrigo, Gigi Mitre solo atinó a quedarse callada frente al comentario de su amigo y compañero de conducción.

