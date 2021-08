Durante el programa “Amor y fuego” transmitido el lunes 30 de agosto del 2021, Rodrigo González criticó duramente a Gisela Valcárcel por mencionar a Dios en “Reinas del show”.

“Lo más divertido, porque me parece hilarante, es que la Gisela te venda esto de genuino, de que lo siente de verdad, y para apoyarte y para que tú se lo creas todavía más, en cada frase mete 3 o 4 o 5 veces a Dios, eso como que ella siente que le da más peso, como que ella siente que ‘créeme lo que te estoy diciendo porque yo soy súper creyente, créeme lo que te estoy diciendo porque yo rezo todo el día, créeme lo que te estoy diciendo porque yo pongo canciones cristianas en mi programa, créeme realmente lo buena persona que soy porque yo te saco un versículo de la manga, entonces qué entregada que soy a esta vida cristiana, que es imposible que una persona como yo pueda tener alguna dosis de pendejada o de maldad o de querer engañarte o de equivocarme’”, manifestó el conductor.

Asimismo, Rodrigo González aseguró que Gisela Valcárcel se dedica a “fingir”, aunque el público ya no le creería por hablar de Dios en sus programas:

“Gisela lo que tiene es un negocio con su hija donde se hace millonaria todos los años porque monta bien su show y vende sus producciones y hasta se pelea con Pro TV por tener más espacios para ganar más dinero. Entonces que no se ponga frente a cámara a fingir algo que el público hace mucho tiempo ya se dio cuenta que no es, y menos, y más invasivo todavía, metiendo algo tan delicado como a Dios, porque ella realmente cree que le pertenece a ella y que nos lo presta un ratito. Solamente lo saca para que Dios ayude a que le creamos su puesta en escena”.

El popular ‘Peluchín’ reveló que no es de la misma religión de Gisela Valcárcel, pero cree en Dios y se siente “burlado” con las frases de la ‘señito’.

“No soy cristiano como Gisela, pero soy muy creyente y creo que más que una persona religiosa, soy una persona espiritual, y ver esto me choca, me siento agredido cuando una persona en pantalla hace eso. Además me siento burlado, siento que me están invadiendo y además que me están pretendiendo ver la cara”, expresó.

“¿Sabes cuál es el problema? Que ya es solo un personaje, ya no es persona, es un personaje”, concluyó.

Amor y fuego - Rodrigo González critica a Gisela Valcárcel - diario OJO

Fuente: Willax Televisión

