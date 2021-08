Rodrigo González no pudo evitar opinar sobre las disculpas de Gisela Valcárcel hacia Allison Pastor en “Reinas del Show”.

Rodrigo González empezó aplaudiendo la “chapa” que Magaly Medina le puso hace tiempo a Gisela Valcárcel. Para el conductor de “Amor y Fuego”, nada mejor que esa chapa ahora que la “Señito” habló de Allison Pastor y a la vez de Guido Bellido.

“Magaly ha sido autora de grandes chapas que pasarán a la historia, pero la que se lleva las palmas es esa que Cantinflas, porque eso es lo que es. Nunca una chapa mejor puesta que esa”, señaló.

Seguidamente, Rodrigo González hizo un resumen de lo que pasó el sábado y señaló que hasta ahora espera la traducción a sus disculpas. “Empezó a hablarle a Allison, cogió su teléfono, contó que le escribió y le pidió al DJ que le ponga “Let it be” y le empezó a hablar a la cámara y empezó a divagar. Empezó a hablar de nabos y terminó en coles. Empezó a hablarle a Allison y siguió con que el ministro chacchaba en el Congreso, no lo entiendo. Estoy esperando que me lo pasen en limpio”.

