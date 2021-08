El conductor Rodrigo González se burló de Alessandra Fuller luego que el modelo Diego Rodríguez reconoció que se equivocó al terminar con su enamorada para salir con la actriz.

“Ale Fuller, vas a tener que escuchar lo que te han dicho, te han llamado (error), he called you mistake, you are a mistake, eres un error. ¡Qué feo que te llamen error!”, expresó Rodrigo González en el programa “Amor y fuego”.

“Y tú que sacas libros de mensajes de autoayuda, tú que te sentías en la cima, en lo más alto, hoy te bajaron”, señaló entre risas.

Por su parte, Gigi Mitre también se burló de la actriz: “Ese es un capítulo para la parte 2 del libro: ¿qué hacer cuando te llaman error?”.

Sin emabrgo, la conductora ‘cuadró' a Diego Rodríguez: “A mí me parece bien feo que te digan eso y no lo digo de cachosa, Diego, por favor, controla esa boca porque bien que el error también fuiste tú para ella”.

Asimismo, Rodrigo González envió un mensaje a Lorena Celis, la exnovia de Diego: “(La infidelidad) pasó por lo emocional, entonces si tú piensas que volviendo va a ser la solución y tú puedes enfrentarlo y afrontarlo y ser feliz, ¿acá quién somos para decírtelo?”.

