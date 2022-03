¡Fuertes declaraciones! Rodrigo González no se calló nada y se refirió a la reciente película peruana “Hasta que nos volvamos a encontrar”, la cual se estrenó el último 18 de marzo en Netflix, que cuenta con la actuación de Stephanie Cayo y su pareja Maxi Iglesias.

Y es que frente a ello, el conductor del programa “Amor y Fuego” no se guardó nada y aseguró que dicha película ‘es mala’. “Este sábado estábamos con Salvatore viendo Netflix, él tiene más paciencia que yo, yo me aburro si algo no capta mi atención... Ni diez minutos, la apagué”, comenzó diciendo.

En ese sentido, el popular ‘Peluchín’ confesó que pese a las críticas no tiene nada personal contra la intérprete. “Me encantan las Cayo, me parece una familia talentosa”, agregó.

Sin embargo, González criticó fuertemente a la casa productora que realizó dicha película, pues confiesa que todos los film siempre tienen el mismo discurso.

“Todas las películas de Tondero son iguales, el mismo guión tontonete (…) Me da pena que con la cantidad de presupuesto y la llegada, así como la convocatoria de actores nacionales e internacionales, tenga películas tan malas, de verdad. Son malas”, expresó indignado.

