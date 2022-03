Mamá ante todo. Andrea San Martín preocupó a todos sus seguidores al mostrarse con uno de sus ojos muy enrojecidos. Y es que la influencer reveló que necesita operarse urgente, pero señaló que no lo podrá hacer en marzo porque sus hijas ya empezaron el colegio.

A través de su cuenta oficial de Instagram, explicó por lo que estarían pasando ella y sus hijas, y por qué operarse el ojo en estos momentos no es una opción en su ajetreada agenda.

“Gracias a todos los que se preocupan por mi ojo, no tengo tiempo para ir a hacerme ver, menos en marzo. Recuerdan que les dije que tenía que operarme el ojo en marzo, no me puedo operar el ojo porque marzo es un mes de locos”, comenzó diciendo mediante sus historias.

“Marzo es un mes de chambear, de organizarme. Todavía no he visto los nuevos horarios de los talleres de las niñas y necesito que se acoplen a las nuevas rutinas para que no se estresen y estoy como en un mes de transición para ellas y para mí, y pues hay prioridades”, agregó San Martín.

En ese sentido, la exchica reality también reconoció que no le gusta asumir nuevas actividades a su vida, mientras las otras que tiene pendiente no están ordenadas o programadas. “No me gusta sumar cosas mientras no tengo las del momento en orden. Todo tiene su tiempo y claramente las niñas están primero”.

