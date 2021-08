Rodrigo González, conductor de ‘Amor y Fuego’, cuestionó la sobreexposición que está haciendo Ethel Pozo de su romance con su futuro esposo Julián Alexander. Como se sabe, desde que le pidieron matrimonio, la hija de Gisela Valcárcel ha revelado todos los detalles en su programa ‘América Hoy’.

“Hacen show de la vida de Ethel, como si Ethel fuese, a parte de ser hija de Gisela, alguien que a la gente le interese tanto”, comentó el popular ‘Peluchín’.

Para el conductor de Willax TV, detrás de todo esto está la misma Gisela Valcárcel, debido a que los romances en su programa ‘El Gran Show’ no funcionaron.

“Sabiendo como es Ethel, ya veo lo que se viene. Uno cuando se enamora, sabe que puede terminar en cualquier momento, más si es una persona divorciada como lo es Ethel. Si algún día, porque tú no que sabes con qué va a salir mañana, ahora todo es maravilloso, estás ilusionada, apasionada, escobita nueva barre bien. ¿Qué pasará mañana cuando haya algo de él que no quieres que sea público? una pelea, una separación o que no se se le vea juntos, ¿Qué pasa? tienes que dar explicaciones?”, comentó Rodrigo en vivo.

Para ‘Peluchín’, Ethel Pozo no tendrá más opción que “victimizarse” si su romance con Julián Alexander no sale bien.

“Cómo va a manejar eso, con la victimización. No sé cómo hará Ethel para manejar esta sobreexposición que ya colinda con el exhibicionismo de su vida personal”. agregó.

