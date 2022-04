Este miércoles 27 de abril de 2022, los conductores Rodrigo González y Gigi Mitre se burlaron de Janet Barboza por su discurso contra Roberto Martínez, quien confesó que se besaron hace varios años.

“Lo que no me ha quedado muy claro es qué ha sido lo tan trágico que contó Roberto que se haya puesto así Janet. ¿Qué, por el piquito? ‘No me gusta que hablen así de las mujeres’ ¿y de los hombres sí se puede? O sea, de los hombres sí podemos recordar, a ellos sí los chancamos, a las mujeres no porque somos mujeres”, señaló Gigi Mitre.

Por su parte, Rodrigo González criticó su reacción y, de paso, se burló de los ‘retoquitos’ de Janet Barboza: “Pero qué indignada, parecía que estaba poseida por la ‘Farisela’ (...) mira cómo reaccionó, se le salieron todos los hilos rusos”.

“La ‘farisela’, la hija, opinó de él en un programa de la Milagros Leiva, él está respondiendo, está haciendo una devolución, tú lo sabes”, dijo Rodrigo González sobre las declaraciones de Roberto Martínez. “¿Qué mezclas temas, qué te pones tú de prota, de protagónica? Nunca puedes callarte un rato”, añadió.

Asimismo, Gigi Mitre recordó que ni siquiera a Gisela Valcárcel parece haberle molestado tanto el que Roberto haya participado en el reality de baile: “A nadie le importaba, ni a su propia madre, que la Ethel estaba molesta, fastidiada por la presencia de Roberto Martínez”.

“No te extrañe que lo convoquen para esta temporada y la otra pida su música y vaya donde Roberto y diga ‘bueno, hay cosas que a uno lo dañan’”, concluyó ‘Peluchín’.

