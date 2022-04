Durante el programa “Amor y fuego” del 26 de abril de 2022, Rodrigo González se burló del nuevo programa de Latina Televisión, “Arriba mi gente”. Según ‘Peluchín’, la única que lo hace bien es la periodista Karina Borrero.

“Hoy (Érika Villalobos) se presentó en el show “Arriba el humo, mi gente”, ¿por qué? Porque llevan dos días vendiendo humo, ayer el recién estrenado show matutino de Latina dijo que iba a llevar a Lapadula; no, lo llevó en un video de 15 segundos”, se burló.

De acuerdo a Rodrigo González, la entrevista que Gianella Neyra le hizo a Érika no fue coyuntural, como la habían promocionado: “Hoy dijo que Érika Villalobos iba a hablar de todo, de todo en una entrevista reveladora, ¿reveladora? No sabemos de qué todavía. Iba a contar desde un lado más humano, desde un lado más cercano, 20 minutos lo vendieron”.

“Hay una que sí me gusta, Karina se llama ¿no?”, comentó ‘Peluchín’ sobre el desempeño de la periodista Karina Borrero, quien pasó de las noticias al entretenimiento.

“Para mí sí es una revelación verla en el rubro del entretenimiento, lo hace muy bien, es a la única a la que me provoca escucharla, es la única que me parece que habla claro, que tiene buena dicción, que es simpática, que no pretende serlo. ¿Mathías Brivio en la mañana? Soporífero, la Gianella Neyra me cae bien solo cuando está con su grupo de amigas, y el otro impresentable (Santi Lesmes), vomitivo”, manifestó.

“Se la han pasado los dos días vendiendo humo en Latina”, concluyó.

Fuente: Willax Televisión

