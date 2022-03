Durante el programa Amor y fuego transmitido el miércoles 16 de marzo, Rodrigo González y Gigi Mitre se enfrentaron luego que el conductor defendió al comediante Mateo Garrido Lecca por contar que tuvo una experiencia íntima con Cassandra Sánchez de Lamadrid, prometida de Deyvis Orosco.

“Yo creo que a ninguna mujer le gustaría que alguien cuente que fue con quien perdió la virginidad, o sea, que diga que fue tu pareja, eso pasa, pero tampoco es que el chico lo hizo con mala intención”, dijo Gigi Mitre. “Entonces Paula Manzanal debería estar presa porque Paula Manzanal ha contado con quiénes hizo y cuántas veces lo hizo (...) cuando lo hace un chico, no pues, no”, argumentó Rodrigo González.

Gigi Mitre no se amilanó y respondó con todo: “No, Rodrigo, te estás equivocando, yo te voy a decir por qué creo, porque en esta oportunidad estamos hablando de un tema que para muchas mujeres es significativo, es importante el hecho de perder la virginidad. Pero Paula Manzanal no cuenta con quién perdió la virginidad, Paula Manzanal cuenta con quién ha estado”.

“Para nosotros también, es un evento especial para cualquier persona, no solo las mujeres”, interrumpió ‘Peluchín’. “Por eso, pero a mí no me gustaría que alguien esté contando ‘oye, con ella’, o sea, nada que ver, a mí me parece sí, que diga que fue su pareja y tal, pero cada persona es distinta y a mí sí me parece que se fue boca al decir que con Cassandra y a parte acaba de dar a luz, es innecesario”, expresó la conductora.

“Podrías considerarlo como innecesario, pero no está contando algo que una amiga le contó, tampoco (...) puede ser un desatino, sí, pero esa experiencia también es la suya”, reiteró Rodrigo González. “Sí, pero no hay necesidad de decir el nombre”, comentó Gigi Mitre.

“Entonces Jaime Bayly debería estar preso”, afirmó ‘Peluchín’, pero Gigi Mitre aseguró que no pedía sancionar a Mateo: “¿Pero por qué preso? Nadie está yendo hasta el otro extremo, a muy pocas mujeres nos gustaría que alguien vaya contando (...) cuál era la necesidad de decir el nombre de la persona siendo ella conocida”.

“Pero ¿cuál es el problema de Jessica, ese o le da vergüenza?”, preguntó Rodrigo González. “¡Qué importa! ¡Por lo que sea! Es algo íntimo. Yo no estoy diciendo que lo metan preso ni difamador ni nada, simplemente me parece poco caballero, a mí tampoco me gustaría”, sentenció Gigi Mitre.

