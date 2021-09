Durante el programa “Amor y fuego” del jueves 2 de septiembre, Rodrigo González sorprendió a propios y extraños al no ‘destruir’ a Mario Hart y, por el contrario, defender la reacción del piloto de autos contra Elías Montalvo en el programa “Esto es guerra”.

“Los dos desubicados de hacer eso en un show, claramente. Pero las plataformas explotan, Gigi, y yo siento que hoy les voy a fallar a algunos de mis Rodriguistas, porque están esperando que destruya a Mario Hart y no lo voy a hacer”, anunció Rodrigo González en el programa.

Aunque ‘Peluchín’ lamentó la agresión y aseguró que no iba a justificar a Mario Hart, afirmó que Elías Montalvo fue el primero en agredir:

“No voy a justificar nunca una agresión de ningún tipo, venga de donde venga, de ningún estilo, nada. Pero ¿quieres que diga una cosa? Si yo estoy en un juego y alguien me hace lo que Elías le hizo a Mario, es decir, me pongo en los zapatos de Mario -no quiero dar mensajes de violencia en televisión porque no corresponde- pero creo que entiendo su reacción, que eso en la vida se llama “acción-reacción”, a veces uno no lo piensa”, explicó el conductor.

El popular ‘Peluchín’ explicó que el ‘tortazo’ de Elías Montalvo fue un golpe y Mario Hart solo se defendió: “Si alguien te agarra la cabeza no para tirarte la torta sino para... Eso no fue un tortazo, eso fue un puñetazo. Entonces ¿qué hizo Mario? Se lo devolvió. ¿Está mal? Claro [...] Mario, siendo como es, no se va a aguantar, ninguna persona medianamente fosforito o que sea humano (se va a aguantar)”.

Asimismo, Rodrigo González reiteró su antipatía por Mario Hart, pero aseguró que no iba a aprovechar este episodio para criticarlo: “Me cae muy mal, pero no por lo de ayer, sino por muchas cosas, a lo largo de los años. Mario Hart no es un personaje al que le tenga la mínima simpatía, ¿pero qué voy a hacer aquí? ¿Aprovechar la ocasión y decir sí, Mario es el que debió porque tiene más tiempo ahí? [...] Si alguien te golpea, si alguien te empuja, uno reacciona”.

“¿Por qué tenemos que echarle la culpa a Mario? [...] Si pierdes, te dejas tirar la torta, no te dejas agredir y ese Elías ha agredido a Mario y Mario ha reaccionado. Los dos están mal, pero es una consecuencia, y si yo fuera Mario le hubiera tirado 3 puñetes, no uno”, concluyó.

Willax - Rodrigo González defendió a Mario Hart - diario OJO

Fuente: Willax TV

