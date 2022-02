¡Fuerte y claro! Rodrigo González no se quedó callado y arremetió contra Melissa Paredes, quien ignoró notablemente al equipo de “Amor y Fuego” durante una alfombra roja. Y es que el conductor aprovechó para recordarle a la modelo, cómo inicio su relación con Anthony Aranda y que trajo como consecuencia su divorcio con Rodrigo ‘Gato’ Cuba.

“Solita hizo posición adelantada y si tan relajada está, ¿por qué entonces contó lo de Paula Manzanal? Porque si en verdad estás relajada y te estamos preguntando por otra cosa tú: ‘Ay por cierto, Paula me escribió y me dijo que no tenía nada que ver con eso’. ¿Cómo sabes que es la única a la que podría estar afanando tu novio?”, comenzó diciendo.

En ese sentido, el popular ‘Peluchín’ no solo tildó al bailarín de “figureti”, sino que les pidió hacer memoria sobre cómo es que se conoció su romance secreto, pues recordemos que ella aún estaba en un matrimonio con el futbolista cuando Magaly Medina emitió dicho ampay.

“Estaba tirando anzuelo para todos lados para ver qué pescaba, porque tú en esos momentos eras una mujer casada y seguramente si no hubiera sido por el destape, por las imágenes que te evidenciaron dentro de un auto, tú quizá hasta el día de hoy seguirías llegando a tu casa y viéndole la cara a tu marido, porque tú la conversación la venías aplazando, según tú, hace un año, porque no la habías tenido... Le sale natural esa hipocresía”, finalizó diciendo el presentador de Willax TV.

