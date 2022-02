¡Sin pelos en la lengua! Magaly Medina sorprendió a todos sus seguidores al realizar una trasmisión en vivo vía Instagram, donde no pudo evitar ser consultada sobre la relación que mantiene con su hijo Gianmarco Mendoza.

Y es que un fanático le consultó a la conductora sobre por qué no mostraba más de lo que comparte junto a su primogénito, a lo que la popular ‘Urraca’ señaló que su hijo vive un vida muy independiente y ella respeta eso.

“No estén tan pendientes de mi hijo, ni yo... Es mi hijo, yo no tengo una mala relación con él. Yo no soy de estar pegada a mi hijo, hay que dejarlos libres, que ellos vivan la vida, que la experimenten por si solos. Los hijos no son nuestros, son de la vida”, comenzó diciendo.

Por otra parte, otro cibernauta le preguntó si a la figura de ATV, si consideraba que sería una abuela ‘chocha’, si es que su hijo Gianmarco le diera un nieto.

“Yo no soy maternal. La verdad que no me veo como abuela chocha y creo que mi hijo por ahora no tiene planes de tener hijos. No crean que sería una abuela chocha, no soy muy apegada, soy desapegada... Ya les dije, yo soy una bruja”, expresó entre risas.

“Yo no lo estoy presionando que si se va a casar, que si tiene pareja, si tiene novia, que si esto, lo otro, déjenlo al chico. Él vive en su departamento. No quiere presentarme a la novia. Yo solo sé que tiene visita en casa cuando me pide un vino para llevar o un champagne bueno, yo no hago preguntas, yo lo dejo vivir”, finalizó diciendo Medina.

