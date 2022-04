El conductor Rodrigo González aseguró que no le interesa escuchar la versión de Óscar del Portal sobre el ampay con Fiorella Méndez, expareja de Pedro Loli. Según ‘Peluchín’, nada de lo que diga el periodista deportivo le hará creer que no fue infiel a su esposa, Vanessa Químper.

Durante el programa “Amor y fuego” transmitido el 20 de abril de 2022, Rodrigo González habló de los rumores que había sobre el periodista y la productora: “Se sabía, por ahí esos rumores que van trascendiendo, que Óscar del Portal y la ex del Pedro Loli, la Fiorella (...) la Méndez ya la conocemos porque según nosotros era la ‘amiga, date cuenta’, la pobrecita, la Cornejo, la que nos solidarizábamos con ella, esto de tiempos inmemorables”.

“Pasado el tiempo parece que la Fiorella no sabe lo que se siente y no ha estado de ese lado que... parece que se estaba entendiendo con el Óscar del Portal”, comentó Rodrigo González sobre esta situación.

“Y claro, a juzgar por las imágenes y esas confianzas para hacerle la colita, ya parece que esa colita se la está agarrando hace tiempo ¿no? Ya, entonces no nos hagamos entonces aquí los indignados, ‘vamos a esperar a ver qué dice, ten cuidado porque van a demandar porque nunca se ve al Óscar del Portal’... seguro eso le va a dar un rango de acción para armar una treta perfecta”, añadió el conductor.

En ese sentido, Rodrigo González aseguró que no creerá en ninguna versión que dé Óscar del Portal: “Yo no le creo. Desde ya te digo, no me interesa escucharlo, no le creo, pero yo no soy su esposa ni mucho menos”.

Sin embargo, Rodrigo González indicó que la esposa de Óscar del Portal será la que decida: “Yo veo esas imágenes, yo estoy de viaje en Punta Cana y yo veo que tú estás ahí haciéndote la colita en la pichanga con otra y de ahí te quedaste a dormir, yo no necesito tener una cámara dentro de la habitación para darme cuenta o para intuir y conocer a mi marido ¿no? Acá huele a otra, acá huele a cuerno”.

Rodrigo González sobre Óscar del Portal - diario OJO

Fuente: Willax Televisión

