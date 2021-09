El conductor de “Amor y Fuego”, Rodrigo González, se refirió al ataque que sufrió el periodista Jaime Chincha de parte de un perro de la raza pitbull.

Lamentó lo sucedido, pero en especial la irresponsabilidad de parte del dueño del animal. “Mira cómo tiene la mano, no es poca cosa. Nunca me ha mordido el perro, pero el responsable no es el animal, es el dueño”.

“A veces uno cree que su perro es tranquilo, pero uno nunca sabe cómo va reaccionar nuestro perro. Cuando a mí me preguntan si mi perro muerte, yo digo: hasta ahora no”, agregó Rodrigo González.

El conductor de “Amor y Fuego” también señaló que luego de estas situaciones, muchas veces se sacrifica al animal. “Lo más triste de este tipo de hechos es en el sacrificio del animal. La responsabilidad no es del animal, sino del animal del dueño”.

Pero antes de terminar su comentario, Rodrigo González también cuestionó la actitud del periodista, quien mostraba su mano en el video donde se le veía reprochar al dueño del perro. “Jaime también lo persigue con la mano así, un poquito de show también lo tuyo. ‘Mira mi mano’.. bueno está bien haya mostrado, pero bueno el señor (dueño del pitbull) debería responsabilizarse”.

TE PUEDE INTERESAR