Este jueves 4 de noviembre, Rodrigo González bromeó con su compañera Gigi Mitre y deslizó que tendría nuevo galán, con quien habría viajado a España.

Todo ocurrió cuando los conductores de “Amor y fuego” estaban opinando sobre el posible reencuentro de Mafer Neyra y Hugo García en la grabación de un comercial para una tienda de departamento.

“Yo creo mucho en el destino, en la energía, en las situaciones, en las señales, entonces podría ser, de repente me equivoco, es una percepción”, comentó Gigi Mitre sobre la pareja.

“¿Tú crees que sea una señal que pasado el tiempo tengas que cumplir con el contrato que habían establecido aunque hayan terminado? Yo no lo veo, yo creo que tú estás demasiado romántica”, le dijo Rodrigo González.

“Sí, puede ser que esté demasiado romántica”, admitió Gigi Mitre; sin embargo, afirmó que “el destino está haciendo que (Mafer y Hugo) se vuelvan a ver”.

“Una cosa ¿de cuándo acá tú piensas de manera romántica? ¿Después de tus viajes, después de estos días libres que te tomaste?”, interrumpió Rodrigo González, pero Gigi Mitre lo negó.

“Yo no sabía que tú eras tan romántica, ahora lo ves todo Disney París”, insistió el conductor.

Gigi Mitre aseguró que no era verdad: “¡No! ¡No soy romántica! Desde el momento uno cuando ellos terminaron yo dije que creía que iban a volver y no me vengan a decir que por el viaje”.

“Pero Gigi, tú has estado estos días libres en España y los españoles, si te descuidas, te pasean”, dijo ‘Peluchín’ entre risas. “Pero las peruanas sabemos cómo torear”, respondió Gigi Mitre.

