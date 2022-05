El presentador Rodrigo González recurrió a sus redes sociales este domingo 7 de mayo para expresarle todo su amor y cariño a su mamá Lydia Lupis por el “Día de la madre”.

A través de su cuenta de Instagram, el popular “Peluchín” le dedicó un tierno mensaje a su progenitora. Además, aprovechó para saludar a todas sus seguidoras que son mamitas.

“¡Feliz día a la número uno de mi vida!”, escribió Rodrigo González en un inicio junto a una fotografía donde luce muy feliz al lado de su madre.

“A todas las mamis que me siguen, que durante tantos años me dejan entrar a sus casas para entretenerlas y me hacen sentir parte de sus familias, gracias por eso, las abrazo con todo mi corazón”, agregó.

Como era de esperarse, el post de Rodrigo González ya cuenta con más de 49 mil me gusta y cientos de comentarios, entre los cuales destacan los de sus amigas María Pía Copello y Gigi Mitre.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO