Recientemente las fans de Hugo García notaron que el modelo había dejado de seguir a su expareja Mafer Neyra, pese a que supuestamente habían quedado en buenos términos.

Esta acción desató las especulaciones y los conductores de “Amor y fuego” no fueron ajenos a ello. Rodrigo González y Gigi Mitre se preguntaron qué podría haber pasado para que Hugo elimine a Mafer de su Instagram.

“Si cuando tienen una nueva relación no se dejaron de seguir, ¿por qué en este tiempo, ya después de todos esos pasos que son las pruebas de fuego para las parejas que terminan, como que estaba siendo civilizado el camino, por qué ahora ya cambió la cosa? ¿A qué se deberá?”, preguntó Rodrigo González en el programa transmitido este martes 7 de septiembre del 2021.

Por su parte, Gigi Mitre afirmó que Alexandra Balarezo, la nueva pareja de Hugo, habría tenido algo que ver: “Yo creo que a la nueva novia le molesta que él le seguía dando likes (...) él a pesar de todo le daba likes, yo creo que eso a ella le ha dado celos, según yo. Porque ella (Mafer) no lo está dejando de seguir a Hugo, Hugo la está dejando de seguir a ella”.

La conductora destacó que es Hugo quien dejó de seguir a Mafer; sin embargo, la modelo todavía sigue a su expareja: “Yo solamente creo que a la actual le ha dado celos, porque si fuese que se han peleado o algo, lo más lógico sería que ella (Mafer) también lo deje de salir a Hugo, y no es así”.

“Es poco inteligente, porque ahí estás evidenciando debilidad ante la parte que no deberías, porque si yo le voy a pedir a mi actual pareja que deje de seguir a su ex, es porque me siento inseguro”, opinó Rodrigo González.





