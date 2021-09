El conductor Rodrigo González recordó que fue el primero en informar sobre el embarazo de Cassandra Sánchez de Lamadrid, la novia de Deyvis Orosco.

Durante la transmisión de “Amor y fuego” del martes 7 de septiembre del 2021, ‘Peluchín’ también especuló sobre el tiempo de embarazo que tendría la hija de Jessica Newton:

“Felicidades, es una noticia que ya la habíamos dicho hace un tiempo ¿no? Y hemos notado un detalle que vamos a analizar juntos y más adelante, vamos a sacar la cuenta de cuántos meses tendrá este futuro bomboncito o bomboncita”, señaló.

“Rodrigamus ya lo había dicho, se los recuerdo”, agregó Rodrigo González.

Deyvis Orosco y su novia serán padres

Este martes por la mañana, el cantante confirmó que su novia está embarazada: “Ustedes estuvieron en los momentos más difíciles que la vida me puso, jamás podré olvidar el día que perdí a mi padre y todo lo que me tocó vivir cuando era solo un chico , pero en cada paso que di siguieron conmigo, es por eso que desde el fondo de mi corazón hoy comparto el regalo más maravilloso que la vida me ha dado. Gracias Dios , gracias papá, gracias mi amor @casemaze”, escribió Deyvis Orosco en Instagram.

