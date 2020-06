El exconductor de Latina, Rodrigo González, decidió utilizar sus redes sociales para comentar sobre la polémica imitación que hizo Rosángela Espinoza sobre la salsera Yahaira Plasencia en una secuencia de “Esto es Guerra”.

Recordemos que la chica reality se burló del inglés que manejó la cantante en la alfombra roja de los premios Lo Nuestro.“Yo ya no soy la Reina del Totó, i’m international artist (soy una artista internacional). Sergio George me dio permiso para venir, pero yo puse una condición, que no quería que esté Ivana Yturbe para poder bailar tranquila”, manifestó la popular ‘Rous'.

Frente a ello, ‘Peluchín’ le advirtió a Espinoza sobre la posibilidad de volver a repetirse la pelea que tuvo con la intérprete de “Cobarde” cuando ambas participaban del reality en el año 2017.

“Rosángela se convierte en Yahaira y aprovecha su momento. Cuidado te busca y te mete otra patada”, escribió González en su cuenta de Instagram.

TE PUEDE INTERESAR