El conductor de “Amor y Fuego”, Rodrigo González, mostró el misterioso mensaje dejado por el futbolista de la selección peruana, Luis Advíncula, tras conocerse que Sheyla Rojas dará entrevista.

Tras compartir la publicación de Luis Advíncula, Rodrigo González dijo no haberse sentido aludido, pero que es claro que el futbolista se refiere a la entrevista que dará Sheyla Rojas a “Amor y Fuego”.

“Dicen que está haciendo posición adelantada luego de ver nuestro adelanto de mañana”, dijo Rodrigo González.

Seguidamente le preguntó a Gigi Mitre si se había sentido aludida para luego descartar que él se haya sentido aludido. “Yo no me he sentido aludido por nada. Tu sí te has sentido aludido no ‘cabezón’”.

Luis Advíncula y su misterioso mensaje

Explotó. El integrante de la Selección Peruana, Luis Advíncula, escribió un extraño y fuerte mensaje en su cuenta de Instagram, donde expresa su indignación por un tema que es una incógnita hasta el momento.

“Por el amor de Dios, dejen de engañar a la gente y primero infórmense bien por la ptmr”, escribió el ‘Rayo’ junto a unos emojis de enojo.

