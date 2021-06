Rodrigo González arremetió contra Janet Barboza, conductora de ‘América Hoy’, al enterarse que lo denunció en la Fiscalía de La Molina por el presunto delito contra la libertad y violación de la libertad personal en la figura de acoso.

Según el documento judicial, el pasado 20 de enero, Rodrigo González publicó varias historias de Instagram donde la comparaba con la vedette mexicana de ascendencia china, Lyn May. En la denuncia, la popular ‘Rulitos’ aseguró que los comentarios de “Peluchín” han perturbado su tranquilidad.

Pese a sus argumentos, la Fiscalía le respondió que no procede formalizar la investigación preparatoria contra González.

Para el conductor de “Amor y Fuego”, Janet Barboza tiene “doble moral” pues en el magazine matutino Ethel Pozo y ‘Giselo’ (Edson Dávila) “le dicen de todo” y ella no se queja.

“Me denunció. Ella, la de correa ancha, la que nada le afecta; ella que dice que no está para pelearse con nadie, que lo deja para las víctimas (...) yo pensé que todas las caras que conocíamos de Barboza era producto de los tratamientos invasivos y no tan invasivos, pero ahora me doy cuenta que tiene muchas caras y mucha doble moral”, comentó “Peluchín”.

El presentador resaltó el hecho que Janet Barboza hizo perder el tiempo al Ministerio Público: “¿Quién me devuelve el tiempo perdido y el dinero? Porque a mí los abogado no me lo paga el canal, me lo pago yo con mi trabajo. ¡Payasa, atrevida, loca!”, agregó.

