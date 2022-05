La mañana de este miércoles 18 de mayo, la modelo Luciana Fuster expresó toda su indignación contra Rodrigo González , quien se burló de sus supuestos ‘arreglitos’ en el rostro y le dijo que parecía ‘una vieja de 70 años’. La integrante de “Esto es guerra” aseguró que no se ha realizado operaciones en la cara.

“Allí están mis líneas de expresión, se me bajan las cejas con naturalidad, una persona que se quitas las líneas de expresión probablemente se quitaría todo. Yo no lo necesito, hasta ahora, gracias a Dios, tengo 23 años, creo que tengo una piel bonita, no me pongo ni base cuando me maquillo”, dijo Luciana en sus historias de Instagram.

Rodrigo González ‘cuadra’ a Luciana Fuster

Al respecto, Rodrigo González se pronunció y le respondió a Luciana, quien aseguró que ‘ella tiene un piel bonita’ y no necesita arreglitos.

“Ella se cree el ombligo del mundo, pensó que todo era para ella. Ella uso toda su mañana (para responder) Creo que ha hablado más ahí que en su programa de radio para excusarse, para dar explicaciones. Aparte agarrarse de ahí para decir ‘las mentiras que se tejen’. No aproveches para todas las veces que no han sido mentiras y que hemos destapado, por ejemplo: algo que parecía impensado, tu romance con el ‘Pato’, la relación con la familia, por eso te ponen el octágono de alta en victimización”.

“Aprovecha el pánico del botox que además los entendidos, no nuestra opinión, han visto a lo largo del tiempo la trayectoria, bueno, la incipiente trayectoria que te has hecho mil cosas, tan poco te hagas la natural, la que: ‘salgo, me pongo un poco de base y me enfrento a las calles’. No mi amor”, agregó.

