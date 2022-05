Vania Bludau expresó su indignación por la difusión de sus conversaciones íntimas con su expareja Mario Irivarren, las cuales fueron difundidas por el programa ‘Amor y Fuego’. Rodrigo González y Gigi Mitre se dieron tiempo para leer gran parte del contenido, incluido una carta que envió la modelo a Mario cuando terminaron su relación sentimental.

A través de Instagram, la modelo desató su furia y mostró un mensaje que le envió un reportero de Willax TV, donde le pide una entrevista.

“Piensen lo que deseen. Que me hagan mierda en el programa, que saquen chats fuera de contexto, etc.. Ayer no voy a negar que me sentí mal, pero ya estoy curtida”, se lee en la respuesta que la la influencer.

Luego, Vania agregó que está harta de las críticas en su contra y dejó entrever que ‘Amor y Fuego’ quiere “limpiar” a Mario Irivarren, es decir, quitarle responsabilidad de sus actos y agresiones.

“¡Basta! yo a los programas de TV no les diré nada, y sí pondré lo que se que me da la gana en mis redes sociales porque son mías. Me culpan de contestar preguntas, que si hablo ‘por qué lo hago’, si no digo nada ‘porque no hablo’. Yo no voy a sentarme toda una tarde a explicar temas que me hacen daño y sacar de contexto todo. Si quieren seguir limpiándolo, adelante, consíganle trabajo”, sostuvo.

Vania Bludau responde a 'Amor y Fuego'

TE PUEDE INTERESAR