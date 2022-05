¡Fuertes declaraciones! Rodrigo González nuevamente sorprendió a todo el público televidente al exponer nuevas conversaciones entre Mario Irivarren y Vania Bludau, las cuales confirmarían que la modelo le levantó la mano en varias ocasiones al exintegrante de Combate.

Según lo que lee el popular ‘Peluchín’, el también empresario asume los errores que cometió durante relación, sin embargo, confiesa que la morena fue agresiva con él y no por eso la considera una “mala persona”.

“Yo no soy una mala persona o alguien agresivo. Sobre el final de nuestra relación, actué mal porque no pude controlar mis emociones, mis reacciones, quedó claro que no lo minimizo, pero eso no me hace una malo. En dos ocasiones tú me levantaste la mano porque estábamos discutiendo, te molestaste, perdiste el control y no por eso te considero una mala persona”, dijo Mario.

Frente a ello, Vania intenta justificar la agresión, aseverando que Irivarren la maltrató psicológicamente. “Fue porque me insultaste, ¿recuerdas?”.

